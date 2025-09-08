Polizei bittet um Hinweise
Von Auto angefahren? Schwer verletzter Fußgänger auf der Brennerstraße unterwegs
In einem mysteriösen Fall ermittelt die Innsbrucker Verkehrspolizei: Am Montag gegen 12.30 Uhr kam einer Verkehrsteilnehmerin auf der Brenerstraße ein vermutlich schwer verletzter Fußgänger entgegen. „Der Mann konnte lediglich angeben, dass er von einem Auto angefahren worden sei“, so die Polizei. Ein konkreter Unfallort habe sich bisher aber nicht ermitteln lassen, hieß es.
Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Die Polizei bittet nun um Hinweise, die zur Klärung der Umstände beitragen können. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck (Tel.: 059133/7591) zu melden. (TT.com)