Von Auto angefahren? Schwer verletzter Fußgänger auf der Brennerstraße unterwegs

In einem mysteriösen Fall ermittelt die Innsbrucker Verkehrspolizei: Am Montag gegen 12.30 Uhr kam einer Verkehrsteilnehmerin auf der Brenerstraße ein vermutlich schwer verletzter Fußgänger entgegen. „Der Mann konnte lediglich angeben, dass er von einem Auto angefahren worden sei“, so die Polizei. Ein konkreter Unfallort habe sich bisher aber nicht ermitteln lassen, hieß es.