Dekanat Lienz lädt zur monatlichen Wallfahrt nach Maria Lavant ein

Am Samstag, den 13. September, findet die nächste monatliche Wallfahrt des Dekanates Lienz statt. Gläubige aus der Region sind eingeladen, an dieser spirituellen Wanderung zur Wallfahrtskirche Maria Lavant teilzunehmen.

Lavant – Die Tradition der monatlichen Wallfahrten im Dekanat Lienz erfreut sich großer Beliebtheit und bietet Gläubigen die Möglichkeit, Gemeinschaft und Spiritualität zu erleben. Der Weg führt die Teilnehmer zur malerisch gelegenen Wallfahrtskirche Maria Lavant.

Die Wallfahrt beginnt um 19 Uhr beim Pfarrhaus in Lavant. Von dort aus machen sich die Pilger gemeinsam auf den Weg zur Kirche. Während der Wanderung wird gemeinsam gebetet.

Höhepunkt der Wallfahrt ist die Heilige Messe in der Wallfahrtskirche. In diesem Monat wird der Gottesdienst vom Seelsorgeraum Iseltal gestaltet. Die monatliche Wallfahrt ist offen für alle Interessierten, unabhängig von Alter oder Herkunft.

Eventinfos: