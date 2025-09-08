Frankreichs Dilemma: Dem Premierminister wurde das Vertrauen entzogen

Ein Premierminister nach dem anderen scheitert an den überfälligen Sparmaßnahmen.

Paris – Nicht einmal neun Monate nachdem François Bayrou das Amt des Premierministers von Michel Barnier übernommen hatte, ist er schon wieder Geschichte. Wenig überraschend entzog ihm die oppositionelle Mehrheit in der französischen Nationalversammlung Montagabend das Vertrauen.

📽️ Video | Frankreichs Regierung gestürzt

Der 74-Jährige hatte vor zwei Wochen die Vertrauensfrage als Votum zur Entscheidung zwischen „Chaos und Verantwortung“ selbst angesetzt. Seine Hoffnung: Alle, die grundlegend darin übereinstimmen, dass das hoch verschuldete Land den Gürtel enger schnallen muss, sprechen ihm das Vertrauen aus. Doch die versammelte Opposition kündigte ohne Zögern an, dem Zentrumspolitiker ihn bei der Abstimmung stolpern zu lassen. Und alle Versuche Bayrous der vergangenen Tage, die Abgeordneten rechts und links der Mitte doch noch von seinen Sparplänen zu überzeugen, schlugen tatsächlich fehl, wie sich am Montag herausstellte.

Macron muss nun einen neuen Premierminister aus dem Hut zaubern, den dritten seit der vorgezogenen Parlamentswahl im Sommer 2024. Bis dahin bleibt Bayrou geschäftsführend im Amt.

Höchster Schuldenberg

Es ist zwingend nötig, dass Frankreich den Gürtel enger schnallt. Der ohnehin hohe öffentliche Schuldenstand war zuletzt auf rund 114 Prozent des Bruttoinlandsprodukts angestiegen. Damit ist Frankreich nach Griechenland und Italien das Land mit der höchsten Schuldenquote im Euroraum. In absoluten Zahlen hat Frankreich mit rund 3300 Milliarden Euro den höchsten Schuldenberg in den Euro-Ländern. Der von Bayrou Mitte Juli vorgelegte Haushaltsentwurf sieht ein Einsparvolumen von 43,8 Milliarden Euro vor.