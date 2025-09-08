Leinen los für die Mieze
Trend zum „gesicherten Freigang“: So klappt das Gassigehen mit der Katze
Nur mit Leine zieht Katzentrainerin Anika Moritz mit ihrer Katze Alexis im Freien los.
© Anika Moritz
Immer mehr Katzenhalter entdecken das Gassigehen für ihre Miezen. Doch ist das wirklich das Beste für die eigenwilligen Tiere? Die Experten sind sich uneinig. Hat der Stubentiger daheim zu wenig Auslauf und ist dafür geeignet, wird sein natürlicher Bewegungsdrang gestillt, was seiner körperlichen Gesundheit zugutekommt.