Virtuose Klänge in Grins: Michael Schöch begeistert mit „Orgel & Klavier“

Ein musikalisches Highlight erwartete die Besucher der Pfarrkirche Grins am 7. September: Im Rahmen der Horizonte Landeck und des Grinner Kirchtags verzauberte der preisgekrönte Musiker Michael Schöch sein Publikum mit einem außergewöhnlichen Konzert an Orgel und Klavier.

Michael Schöch, einer der wenigen Künstler, die sowohl Klavier als auch Orgel auf höchstem Niveau beherrschen, präsentierte ein anspruchsvolles Programm, das Johann Sebastian Bach in den Mittelpunkt stellte. Der Tiroler Musiker, der den 1. Preis beim internationalen Musikwettbewerb im Fach Orgel gewann, zeigte eindrucksvoll, wie Bach spätere Komponisten wie Max Reger und Robert Schumann inspirierte.

Mit beeindruckender Virtuosität und tiefem Ausdruck entfaltete Schöch an beiden Instrumenten – dem Bösendorfer-Klavier und der Grinner Kirchenorgel – ein faszinierendes Klangspektrum. Von Bachs berühmter Toccata und Fuge d-Moll über Regers Variationen bis hin zur monumentalen Passacaglia und Fuge c-Moll bot der Künstler einen musikalischen Streifzug durch die Epochen.

Michael Schöch am Flügel. © Horizonte Landeck

Besonders interessant für das Publikum waren Schöchs Erläuterungen zu den Fugen. Er spielte die Themen vorab an, um den Zuhörern das spätere Wiedererkennen im Stück zu erleichtern. Diese didaktische Herangehensweise ermöglichte es auch weniger versierten Konzertbesuchern, die komplexen Strukturen der Werke besser zu verstehen und zu genießen.