Katastrophen kosten bald 300 Milliarden Dollar im Jahr

Schäden durch Naturkatastrophen wie Waldbrände, Schwergewitter und Starkregen nehmen eklatant zu.

Monte Carlo – Zunehmende Schäden durch extreme Wetterereignisse bereiten den großen Rückversicherern Sorgen. Die versicherten Schäden aus Naturkatastrophen lagen seit 2020 regelmäßig über 100 Mrd. Dollar (85 Mrd. Euro) pro Jahr, rechnete Thomas Blunck, Vorstandsmitglied der Münchener Rück, vor. „Allein im ersten Halbjahr 2025 betrugen diese 80 Mrd. Dollar, der zweithöchste Wert an versicherten Schäden in einem ersten Halbjahr seit 1980.“

Dabei entfalle ein immer größerer Anteil auf so genannte mittlere Schadensereignisse wie Schwergewitter, Stark­regen, Überschwemmungen oder Waldbrände.

Immer mehr Schäden

Nach Einschätzung von Swiss Re ist es wahrscheinlicher geworden, dass die Summe der versicherten Schäden auf 200 Mrd. Dollar oder in einem Spitzenjahr sogar auf 300 Mrd. Dollar steigen könnte. Außerdem erschwerten geopolitische Spannungen die Bewertung von Risiken.

Der Schweizer Rückversicherer plädierte daher für verstärkte Prävention. Dazu gehörten Verbesserungen bei Raumplanung, Bauvorschriften und Risikomodellen sowie eine Zusammenarbeit zwischen privatem und öffentlichem Sektor.

Trotz allem würden die Prämien bei der Erneuerungsrunde 2026 voraussichtlich stagnieren oder sogar leicht sinken, teilte die Hannover Rück beim Branchentreffen in Monte Carlo mit. Der verschärfte Wettbewerb verhindere größere Preisaufschläge.

Cyberrisiken nehmen zu