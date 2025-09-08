Traktor und Auto kollidierten bei Nikolsdorf: Zwei Personen verletzt

Ein 19-Jähriger war am Montagnachmittag in Nikolsdorf mit einem Traktor unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 81-Jähriger in seinem Auto auf der Drautalstraße in Richtung Kärnten. Als der junge Traktorlenker von der Gemeindestraße nach links in die B100 einbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw.