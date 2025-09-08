Ins Spital gebracht
Traktor und Auto kollidierten bei Nikolsdorf: Zwei Personen verletzt
Ein 19-Jähriger war am Montagnachmittag in Nikolsdorf mit einem Traktor unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 81-Jähriger in seinem Auto auf der Drautalstraße in Richtung Kärnten. Als der junge Traktorlenker von der Gemeindestraße nach links in die B100 einbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw.
Der Autolenker und seine 79-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden von der Rettung in das Krankenhaus Lienz gebracht. Der 19-Jährige erlitt laut Polizei einen Schock, blieb körperlich aber unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)