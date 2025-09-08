Zehn Tote nach Kollision von Zug und Bus in Mexiko

In Mexiko sind beim Zusammenstoß eines Güterzugs mit einem Doppeldecker-Bus nach Behördenangaben mindestens zehn Menschen - sieben Frauen und drei Männer - getötet und 61 weitere teilweise schwer verletzt worden. Der Unfall habe sich in einem Industriegebiet an der Autobahn etwa 115 km nordwestlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt ereignet, teilten örtliche Behörden am Montag mit. Einsatzkräfte sperrten den Unfallort ab. Über die Unglücksursache gab es zunächst keine Angaben.