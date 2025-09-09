Takaichi will in Japan für Ishiba-Nachfolge kandidieren

Nach dem angekündigten Rücktritt des japanischen Ministerpräsidenten Shigeru Ishiba will die erfahrene LDP-Politikerin Sanae Takaichi für den Parteivorsitz kandidieren. Dies meldete die Nachrichtenagentur Kyodo am späten Montagabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ishiba hatte am Sonntag seinen Rücktritt angekündigt und erklärt, er ziehe damit die Konsequenzen aus den schweren Verlusten seiner Regierungskoalition bei den Parlamentswahlen.

Das Bündnis hatte angesichts der Wut der Wähler über die gestiegenen Lebenshaltungskosten seine Mehrheit in beiden Parlamentskammern verloren. Shigeru Ishiba bleibt geschäftsführend im Amt des Ministerpräsidenten, bis die Regierungspartei LDP einen Nachfolger bestimmt hat. Der Parteichef der LDP wird in der Regel auch Regierungschef. Der neue Parteichef oder die neue Parteichefin soll nach Informationen aus Parteikreisen am 4. Oktober gewählt werden. Die LDP stellte die meiste Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Regierung oder war an ihr beteiligt.