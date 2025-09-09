Nepals Premier nach Protesten mit 19 Toten zurückgetreten

Nach der Eskalation der Antikorruptionsproteste in Nepal hat Ministerpräsident K.P. Sharma Oli am Dienstag seinen Rücktritt erklärt. Oli hatte ein Treffen aller politischen Parteien des Himalaya-Staates einberufen, um eine friedliche Lösung zu finden. Am Montag war es bei Protesten gegen die Regierung zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Dabei waren 19 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden.

Auslöser war eine Sperre von 26 sozialer Medien durch die Regierung. Am Dienstag hob die Regierung diese Blockade wieder auf. Trotz einer Ausgangssperre kam es wieder zu Demonstrationen.

Allein in der Hauptstadt Kathmandu seien Berichten zufolge mehr als 17 Tote registriert worden, sagte Polizeisprecher Binod Ghimire. Mehr als 100 Personen, darunter auch Polizisten, seien verletzt worden. Medien berichteten, die Polizei habe scharfe Munition gegen Demonstranten eingesetzt.

In der Stadt Itahari im Osten des Landes starben den Berichten zufolge zwei Menschen bei Zusammenstößen. Innenminister Ramesh Lekhak, der wegen des Vorgehens der Polizei unter Druck geraten sei, habe bei einem Kabinettstreffen am Abend (Ortszeit) seinen Rücktritt eingereicht.

In Kathmandu hatten Tausende Demonstranten versucht, das Parlamentsgebäude zu stürmen. Die Polizei habe sie daran hindern wollen, in das Gebäude einzudringen, berichtete "The Kathmandu Post". Einige Verletzte befänden sich in einem kritischen Zustand, sie wiesen Schusswunden am Kopf oder an der Brust auf.

Die Proteste richteten sich in erster Linie gegen den umstrittenen Beschluss gegen die Plattformen. Nepals Regierung warf diesen vor, sich nicht ordnungsgemäß registrieren zu lassen. Der Oberste Gerichtshof hatte im August angewiesen, die betroffenen Online-Dienste müssten unter staatliche Aufsicht gestellt werden, um unter anderem besser die Verbreitung von Falschinformationen über das Netz bekämpfen zu können.