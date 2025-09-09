Stress ist auch wissenschaftlich ein Sex-Killer

"Zu gestresst für Sex?" - dieser Frage sind Psychologen aus Wien und Deutschland mit einer Gruppe von 63 Probanden in heterosexuellen Beziehungen nachgegangen, um den Einfluss von täglichen psychischen Belastungen auf das Sexualleben per digitalen Aufzeichnungen und Stresshormonbestimmungen zu untersuchen. Faktisch belegt: Stress ist ein Sex-Killer, besonders für Frauen.

"Obwohl es in unseren Auffassungen bereits tief verankert ist, dass Stress die sexuellen Erfahrungen und das sexuelle Verhalten beeinflusst, ist das faktische Wissen über diesen Zusammenhang trotz starker Auswirkungen auf die Gesundheit ausgesprochen beschränkt", schrieben jetzt Hanna Mües (Institut für Klinische und Gesundheitspsychologie der Universität Wien) und ihre Co-Autoren in der Fachzeitschrift "Psychoneuroendocrinology" (Online; doi: 10.1016/j.psyneuen.2025.107583).

Die Wissenschafter führten mit Probanden umfangreiche Tests durch: "An 14 aufeinanderfolgenden Tagen bewerteten gesunde heterosexuelle Männer und Frauen (insgesamt 63, gesund, zwischen 18 und 35 Jahre alt) in Beziehungen sechs Mal täglich ihren subjektiven Stress, ihr sexuelles Verlangen und ihre sexuelle Erregung mit einem iPod, nahmen sechs Mal täglich Speichelproben (für Cortisolanalysen; Anm.) und führten ereignisbasierte Messungen (binnen 15 Minuten; Anm.) nach sexueller Aktivität durch", so die Wissenschafter.

Die Datenerhebung umfasste sowohl Informationen zum subjektiven Stresslevel zu vorgegebenen Tageszeiten als auch die Resultate aus den gleichzeitig gewonnenen Speichelproben zur Bestimmung des Stresshormons Cortisol. Die berichteten sexuellen Aktivitäten umfassten das Spektrum zwischen Masturbation und Analsex. Insgesamt wurde von 421 sexuellen Aktivitäten (Männer: 253; Frauen: 167) berichtet. Die Testpersonen zeichneten sexuelles Verlangen und sexuelle Erregung auf. Während die Männer die Woche über recht gleichmäßig, am häufigsten am Sonntag, von sexuellen Aktivitäten berichteten, war dies bei den Frauen am Mittwoch, Samstag und Sonntag öfter der Fall (am häufigsten am Samstag).