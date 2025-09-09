Israel avisiert "größere Härte" bei Offensive in Gaza-Stadt

Die israelische Armee hat eine Intensivierung ihrer Offensive in der Stadt Gaza angekündigt. "Die Verteidigungskräfte sind entschlossen, die Hamas zu besiegen, und werden im Gebiet der Stadt Gaza mit größerer Härte vorgehen", erklärte Armeesprecher Avichay Adraee am Dienstag im Onlinedienst X in einer Botschaft an die Bewohner der Stadt. Er rief alle Einwohner zur sofortigen Flucht auf.

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu hatte bereits am Montag verstärkte Angriffe der Armee in der Stadt Gaza angekündigt und die verbliebenen Einwohner aufgefordert, die Stadt umgehend zu verlassen: "Sie wurden gewarnt, verschwinden Sie von dort", sagte er. Die Stadt Gaza gilt als eine der letzten Hochburgen der militant-islamistischen Palästinenser-Organisation Hamas im Gazastreifen.

Die Menschen sollen sich zu ihrer eigenen Sicherheit von Gaza-Stadt nach Al-Mawasi in den Süden des Gazastreifen begeben, hieß es in einem in arabischer Sprache veröffentlichten Aufruf. Israels Armee werde in der Stadt Gaza "mit großer Intensität vorgehen", um die Hamas zu besiegen, wie sie es bereits im gesamten Küstenstreifen getan habe, teilte das Militär darin weiter mit.

Es ist die erste Fluchtaufforderung der Armee für die gesamte Stadt. Zuvor hatte es derlei Aufrufe nur für einzelne Gegenden gegeben. Die israelische Armee gab auch eine Nummer an, für den Fall, dass die Menschen auf Straßensperren der Hamas stoßen oder anderweitig von den Islamisten an der Flucht gehindert würden.

Al-Mawasi wurde während des Gaza-Kriegs von Israel als "humanitäre Zone" ausgewiesen. In der Vergangenheit hatte das israelische Militär aber auch dort mehrfach angegriffen. Ziel waren Armeeangaben zufolge dabei etwa Hamas-Einrichtungen.

Israels Regierung beabsichtigt, die Stadt Gaza militärisch vollständig einzunehmen. Nach jüngsten Schätzungen haben sich dort bis zuletzt rund eine Million Menschen aufgehalten. Netanyahu sagte am Sonntag, bisher hätten rund 100.000 Palästinenser den Ort verlassen. Hilfsorganisationen warnen vor einer weiteren Verschärfung der ohnehin katastrophalen Lage der Zivilbevölkerung.