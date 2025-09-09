Kinder fischten Kübel mit Lack aus dem Wildsee in Seefeld

Einen Eimer entdeckten Kinder am Montag im Wildsee in Seefeld und fischten ihn heraus. Darin enthalten war Rotschutzgrundierung. Weil aus dem Kübel eine geringe Menge farbige Flüssigkeit austrat, setzten die Eltern der Kinder sofort einen Notruf ab. Von der Feuerwehr Seefeld wurde ausgelaufener Stoff gebunden und abgeschöpft. Der Kübel dürfte schon einige Zeit im Gewässer gelegen haben.