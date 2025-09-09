Erdbeben der Stärke 5,2 vor Griechenland: Epizentrum vor Badeort

Athen – Ein Erdbeben der Stärke 5,2 hat in der Nacht zum Dienstag Griechenland erschüttert. Das Beben ereignete sich in der Nacht vor der Küste rund 45 Kilometer nordöstlich von Athen, wie das Institut für Geodynamik des Nationalen Observatorium Athens erklärte. Es war auch in der griechischen Hauptstadt zu spüren.