Gemeinsam mehr erreichen

Seit über 200 Jahren stehen die Raiffeisenbanken für Stärke durch Zusammenhalt. Auch die zukünftigen Herausforderungen in der Pflege lassen sich nur gemeinsam bewältigen.

„Was einer nicht schafft, das schaffen viele“ – so lautet seit der Gründung der Raiffeisenbanken unser Leitspruch. Dabei sind wir davon überzeugt, dass nur im Zusammenhalt, im gesellschaftlichen WIR, eine Stärke entsteht, die alles möglich macht. Deshalb ist es unser Bestreben, diese Werte jeden Tag in unserem täglichen Geschäft zu leben und Initiativen zu unterstützen, die dasselbe Ziel verfolgen.

Dank und Respekt

Pflegekräfte leben jeden Tag echte Menschlichkeit, echten Zusammenhalt – mit Herz, Geduld und unermüdlichem Einsatz. Darum ist es uns eine Herzensangelegenheit, den CURO-Pflegeaward zu unterstützen. Wir sagen damit Danke und drücken unsere Wertschätzung und unseren Respekt für den Beruf und dessen gesellschaftliche Bedeutung aus.

„Als Unternehmen sind wir in der Verantwortung, gesellschaftlich relevante Themen aktiv zu unterstützen. Wir fördern, was Menschen stärkt.“ Thomas Wass, Vorstandsvorsitzender Raiffeisen-Landesbank Tirol

„Wir macht‘s möglich“

Als Unternehmen sind wir in der Verantwortung, gesellschaftlich relevante Themen aktiv zu unterstützen. Wir fördern, was Menschen stärkt. „Wir macht’s möglich“ ist der Claim jeder Raiffeisenbank. In der Pflegebranche wird er jeden Tag gelebt. Denn schon jetzt ist die Bereitstellung ausreichender Pflege für jene, die sie nötig haben, eine gesellschaftliche Herkulesaufgabe, die nur mit vereinten Kräften bewältigt werden kann. Deshalb ist die Signalwirkung des CURO-Pflegeawards aus unserer Sicht auch so wichtig, denn er steht für Zusammenarbeit und Unterstützung. Verschiedenste Branchen kommen zusammen, um die Pflegenden vor den Vorhang zu holen und ihnen die gebührende Aufmerksamkeit zu verschaffen. Die Initiative zeigt, was möglich ist, wenn wir zusammenarbeiten und ein gemeinsames Ziel verfolgen.

