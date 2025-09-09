Start am 10. September
Trauer-Café Kufstein bietet Hilfe: „Hier darf auch geweint werden“
Emanuela Staudacher-Egger und Sabine Zangerl (v.l.) gründeten ein Trauer-Café in den Räumen des Geschäfts „Nudel & Holz“. Petra Leitner vom Diakoniewerk unterstützt die beiden.
© Wolfgang Otter
Niemand kann Trauer besser verstehen als Menschen, die trauern. Diese Erkenntnis veranlasste Sabine Zangerl und Emanuela Staudacher-Egger zur Gründung eines Angehörigen-Trauer-Cafés. Nach der Sommerpause findet es ab 10. September wieder statt.