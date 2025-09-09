Gerechtigkeit an Schulen und Unis
„Bildung wird nach wie vor vererbt“: Woran es bei den Schulen und Unis hapert
Wer Eltern mit Uni-Abschluss hat, wird mit vier Mal höherer Wahrscheinlichkeit selbst eine höhere Schule besuchen und später studieren.
© APA/Punz
Die internationale Vergleichsstudie „Bildung auf einen Blick“ belegt, dass Bildungskarrieren in Österreich nach wie vor stark von den Eltern abhängen. An den Schulen soll ein „Chancenbonus“ weiterhelfen, für die Studierenden eine neue Hochschulstrategie.