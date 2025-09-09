Hausdurchsuchung bei österreichischem Neonazi Küssel

Wien – Bei Neonazi Gottfried Küssel hat es am Dienstag eine Hausdurchsuchung gegeben. Das bestätigte sein Anwalt auf Nachfrage der Austria Presse Agentur. Weitere Details zur Aktion sind vorerst nicht bekannt. Laut der Aktivistengruppe „Stoppt die Rechten“ soll es ein größeres Polizeiaufgebot vor Küssels Haus gegeben haben. Die Hausdurchsuchung dürfte unbestätigten Meldungen zufolge Teil einer größeren Aktion der Ermittlungsbehörden gegen die Neonazi-Szene gewesen sein.