19-Jährige bei Auffahrunfall in Oberlienz verletzt: Polizei bittet um Hinweise

Oberlienz – Bei einem Auffahrunfall in Oberlienz wurde Dienstagfrüh eine 19-jährige Autofahrerin verletzt. Bei einer Bushaltestelle war es gegen 7.20 Uhr zum Stau gekommen, als ein bislang unbekannter Autofahrer sein Fahrzeug angeblich abrupt abgebremst hatte, um einen Bus ausfahren zu lassen. Während zwei nachkommende Autos noch rechtzeitig abbremsen konnten, fuhr die 19-Jährige auf die Fahrzeuggruppe auf.

Die junge Frau wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Mit der Rettung wurde sie in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Ihr Auto und die beiden vorderen Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.