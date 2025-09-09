Römische Schmuckwerkstatt für Familien in Aguntum

Am Sonntag, den 14. September 2025, lädt das Museum Aguntum Familien zu einem besonderen Erlebnis ein: In einer römischen Schmuckwerkstatt können Eltern und Kinder gemeinsam in die Welt des antiken Handwerks eintauchen.

Dölsach – Der Familiensonntag ist Teil einer monatlichen Veranstaltungsreihe des Museums, bei der Besucher römisches Handwerk hautnah erleben können. Dieses Mal steht die Schmuckherstellung im Mittelpunkt. Unter der Leitung von Roberta Smischek werden die Teilnehmer ein Armband aus Glas- und Tonperlen fertigen, das sie anschließend mit nach Hause nehmen dürfen. Die verwendeten Glasperlen sind aus Muranoglas handgefertigt und entsprechen in ihrem Aussehen den Perlen, die vor 2000 Jahren verwendet wurden.

Neben der praktischen Arbeit bietet der Workshop auch Einblicke in das Leben der Kinder zur Römerzeit. Roberta Smischek wird während der Veranstaltung Details über den Alltag in der Antike erzählen. Zudem haben die Teilnehmer die Gelegenheit, originale römische Schmuckstücke im Museum zu betrachten, wie sie einst von den Bewohnern Aguntums getragen wurden. (TT)

