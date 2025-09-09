Regierung unter Spardruck
Nach den Pensionisten die Beamten: Koalition will Gehaltsabschluss 2026 aufschnüren
Staatssekretär Alexander Pröll (r.) muss für die Regierung mit den Beamten verhandeln. Bundeskanzler Christian Stocker hat bereits durchblicken lassen, dass dem Budget ein niedrigerer Abschluss helfen würde.
© APA/Schlager
Staatssekretär Pröll lädt die Gewerkschaft zu Gesprächen. Im Austausch für ein geringeres Plus 2025 ist für nächstes Jahr eine Erhöhung über der Inflation vereinbart. Die Regierung kommt aber wegen des Budgets in Zahlungsnöte.