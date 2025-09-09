Tiroler Staffel holte Gold mit Rekord, Empfang für Boccia-Europameisterin

Erfolgs- und Kurzmeldungen aus dem Tiroler Lokalsport kompakt zusammengefasst:

Behindertensport: Bei den Österreichischen Leichtathletik-Meisterschaften in Salzburg glänzten Tiroler. Auszug der Goldmedaillengewinner: Daniel Stütz (5 x Gold) Andrea Frühauf, Lilly Kranebitter, Markus Grameiser, (alle 3 x Gold). Eva Gasser, Matthias Zobler, Angelina Mund, Andrea­s Gratt (alle 2 x Gold), Lukas Moser, Thomas Moser, Markus Ebner (alle 1 x Gold). Beiden 4 x 100-Meter-Staffeln gelang österreichischer Rekord.

Goldenes Quartett: Thomas Moser, Markus Grameiser, Mathias Zobler und Lukas Moser (v.l.). © TBSV

Boccia: Mit frenetischem Applaus wurde Beate Reinalter, Obfrau und Aushängeschild des Boccia-Clubs ESK Tivoli, am Sonntag in Innsbruck empfangen. Die Tirolerin hatte sich in Chiasso (Schweiz) mit Andrea Steininger im Doppel-Bewerb zur Europameisterin gekürt – Ehre, wem Ehre gebührt.

Kegeln: Jenbach startete in der Herren-Superliga mit einem 6:2-Sieg bei Schneegattern. Schwaz (2:6 bei Composites) verlor. Auch die Schwazer Damen mussten sich in Schlaining 3:5 geschlagen geben. Bundesliga West Herre­n: Schwarzach – KV Schwaz II 3:5, SPG Katzenberger – Kombach 6:2.