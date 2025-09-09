Fieberbrunn plant Dorfkern-Neugestaltung mit Musikpavillon und Begegnungszone

Die Marktgemeinde Fieberbrunn hat ein ambitioniertes Projekt zur Neugestaltung ihres Dorfzentrums vorgestellt. Ein ortsansässiges Architekturbüro gewann den Wettbewerb mit einem Konzept, das mehr Natur und Lebensqualität in den Ortskern bringen soll.

Fieberbrunn – Kürzlich präsentierte die Gemeinde Fieberbrunn das Siegerprojekt zur Dorfkernentwicklung. Das Konzept des Architekturbüros Thomas Fliri in Zusammenarbeit mit den Landschaftsarchitektinnen Marlis Rief und Agnes Feigl sieht eine umfassende Neugestaltung des Zentrums vor.

Kernstück des Projekts ist ein multifunktionaler Musikpavillon mit Bühne, der in einen neu gestalteten Dorfplatz integriert wird. Die Dorfstraße soll zu einer verkehrsberuhigten Begegnungszone umgebaut werden, die für alle Verkehrsteilnehmer barrierefrei zugänglich ist.

Mehr Naturflächen, Bäume, Wildblumen

„Wir wollten etwas schaffen, das zu uns passt“, erklärten die Architekten. Inspiriert von den lokalen Flüssen Rotache und Schwarzache entwickelten sie ein Farbkonzept aus blaugrauen und rötlichen Steinen.

Das Grünraumkonzept sieht mehr Naturflächen, Bäume und pflegeleichte Wildblumen vor. „Wir wollen möglichst viele Naturflächen in den Ortskern bringen“, sagt Landschaftsarchitektin Rief. Am Dorfplatz sind zudem ein Wasserspiel und ein Dorfbrunnen geplant.

Umsetzung in Etappen

Die Umsetzung erfolgt in Etappen. Die erste Bauphase umfasst den Bereich von der Schmuckecke bis zur Sparkasse und soll bis Juni 2026 abgeschlossen sein. Das Budget für diesen Abschnitt beträgt bis zu 1,5 Millionen Euro brutto.

Bürgermeister Walter Astner betonte: „Wir müssen mit Blick auf die Finanzen Schritt für Schritt vorgehen.“ Die weitere Umsetzung des Dorfkernplans hänge von den verfügbaren finanziellen Mitteln ab.