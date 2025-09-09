Ohne Wasser und Essen: Mann in Deutschland erst nach vier Tagen aus Aufzug gerettet

Ein Mann hat in Osnabrück vier Tage lang in einem defekten Aufzug seines Einfamilienhauses festgesteckt. Ohne Wasser, Essen und Telefon sei der Mitte-70-Jährige darin gefangen gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Der Sohn habe seinen entkräfteten Vater schließlich gemeinsam mit Rettungskräften und der Polizei befreit. Die Einsatzkräfte brachen den Lift auf.

Notrufknopf funktionierte nicht

„Mittlerweile geht es dem Mann wieder gut“, sagte der Polizeisprecher am Montag. Mehrere Medien hatten zuvor über den Vorfall von Ende Juni berichtet. Als Grund für den defekten Aufzug nannte der Polizist eine ausgefallene Sicherung, auch der Notrufknopf habe deswegen nicht funktioniert.