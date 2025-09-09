Auch Raiders Tirol prüfen Abschied aus European Football League

Die European League of Football (ELF) blickt nach fünf Saisonen einer unsicheren Zukunft entgegen. Wie die European Football Alliance (EFA) am Dienstag bekannt gab, wird keines ihrer Teams an der kommenden ELF-Saison teilnehmen. Zur Allianz zählen neben fast allen anderen Topteams auch die Raiders Tirol und die Vienna Vikings.

Die Entscheidung sei nach einer „eingehenden und gründlichen internen Überprüfung“ erfolgt, wie die EFA mitteilte. Es gebe darüber keine Zweifel. „Die finanzielle Instabilität, mangelnde Transparenz und Vertragsverletzungen der ELF werden als unvereinbar mit der Vision der EFA angesehen, eine Liga zu schaffen, in der die Clubs echte Partner sowohl in Bezug auf Entscheidungen als auch auf die Aufteilung der Einnahmen sind“, hieß es.

Auf Nachfrage bei Tirols Football-Stolz gab man sich in puncto ELF-Absprung noch ein wenig schaumgebremst: „Leider herrscht noch viel Unsicherheit und Unklarheit“, sagte Raiders-Club-Manager Markus Wieser und hielt fest, dass man den Vertrag mit der ELF noch nicht gekündigt hätte. Nur eines konnte Wieser garantieren: „Die Raiders werden auch 2026 europäisch spielen.“

EFA will neue Liga schaffen

Losgelöst davon hat sich die EFA zum Ziel gesetzt, eine moderne, an die NFL angelehnte Eigentümerstruktur und Verwaltung aufzubauen. Mehr Details dazu würden im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. An Fans, Sponsoren und Investoren gebe es eine Botschaft: „Seien Sie versichert, dass 2026 professioneller Football gespielt wird.“

Im Streit um die Zukunft der ELF hatten bereits Liga-Commissioner Patrick Esume sowie Geschäftsführer und Hauptgesellschafter Zeljko Karajica ihren Rückzug mit Saisonende angekündigt. Neben fehlender Einsicht in die Ligafinanzen umfasst die lange Liste der Club-Vorwürfe an die Verantwortlichen unter anderem mangelhafte Kommunikation und Organisation, Infrastrukturprobleme sowie eine überhastete Expansion.