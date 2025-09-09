Lichtblick in Sicht
Wie lange hält die Regenphase an? So wird das Wetter in Tirol
In den kommenden Tagen sollten die Menschen in Tirol nicht auf den Regenschirm vergessen. Sonnige Halbtage lassen sich aber weiterhin in der Natur genießen. Wie bei Christina Feger, die am Schnappenkreuz in Gasteig dreifache Gesellschaft erhielt.
© Axel Springer, Leserfoto: Christina Feger
Das letzte spätsommerliche Wochenende in den Sommerferien ist vorbei, die erste Schulwoche begann eher trüb und nass. Daran wird sich nicht allzu schnell etwas ändern: Die ganze Woche über sollte der Regenschirm griffbereit liegen.