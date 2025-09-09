Heli im Einsatz

Motorsägenunfall im Kaunertal: 24-Jähriger in Klinik geflogen

Am Dienstagmorgen kam es im Kaunertal zu einem Arbeitsunfall. Wie die Polizei berichtet, war ein 24-jähriger Pole damit beschäftigt, seinem 46-jährigen Arbeitskollegen beim Zuschneiden eines Kantholzes mit einer Motorsäge zu helfen. Um das Holz zu fixieren, hielt der 24-Jährige es mit seinem Fuß am Boden fest.

Während der Arbeiten verkeilte sich das Kettenblatt der Motorsäge und das Kantholz schlug plötzlich nach oben gegen den Unterschenkel des Helfers. Der 24-jährige Arbeiter erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzthubschrauber „C 5“ ins Bezirkskrankenhaus Zams geflogen. (TT.com)

