Motorsägenunfall im Kaunertal: 24-Jähriger in Klinik geflogen

Am Dienstagmorgen kam es im Kaunertal zu einem Arbeitsunfall. Wie die Polizei berichtet, war ein 24-jähriger Pole damit beschäftigt, seinem 46-jährigen Arbeitskollegen beim Zuschneiden eines Kantholzes mit einer Motorsäge zu helfen. Um das Holz zu fixieren, hielt der 24-Jährige es mit seinem Fuß am Boden fest.