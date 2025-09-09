67-Jährige aus Zirl tappte in „Love-Scam“ Falle: Über 100.000 Euro futsch

Sie war auf der Suche nach der großen Liebe. Doch jetzt gab es für eine 67-jährige Österreicherin in Zirl ein böses Erwachen.

Zirl – Am Dienstag erstattete eine 67-jährige Österreicherin bei der Polizeiinspektion Zirl Anzeige. Seit September 2021 und damit seit vier Jahren hatte sie über die Dating-Plattform „Elite Partner“ Kontakt zu einer unbekannten Frau. Diese forderte zwischen dem 8. April 2022 und dem 1. August dieses Jahres wiederholt Geldbeträge von der Tirolerin.