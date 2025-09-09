Liebe vorgetäuscht
67-Jährige aus Zirl tappte in „Love-Scam“ Falle: Über 100.000 Euro futsch
Sie war auf der Suche nach der großen Liebe. Doch jetzt gab es für eine 67-jährige Österreicherin in Zirl ein böses Erwachen.
Zirl – Am Dienstag erstattete eine 67-jährige Österreicherin bei der Polizeiinspektion Zirl Anzeige. Seit September 2021 und damit seit vier Jahren hatte sie über die Dating-Plattform „Elite Partner“ Kontakt zu einer unbekannten Frau. Diese forderte zwischen dem 8. April 2022 und dem 1. August dieses Jahres wiederholt Geldbeträge von der Tirolerin.
Insgesamt, so die Polizei, überwies die Frau in diesem Zeitraum einen sechsstelligen Eurobetrag auf verschiedene Auslandsbankkonten. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)