Sieben Schafe gerissen: Land gibt Wolf im Bezirk Innsbruck-Land zum Abschuss frei
Wieder hat das Land Tirol einen Wolf zum Abschuss freigegeben, dieses Mal im Bezirk Innsbruck-Land. Dort wurden Anfang September sieben tote Schafe entdeckt. Es bestehe der Verdacht auf einen Wolfsriss.
Trins – Die schwarz-rote Landesregierung hat am Dienstag erneut eine Abschussverordnung für einen sogenannten Schadwolf erlassen – diesmal für einen im Bezirk Innsbruck-Land. Der Grund: In einem Almgebiet im Gemeindegebiet von Trins waren Anfang des Monats sieben tote Schafe aufgefunden. Nach Begutachtung durch den zuständigen Amtstierarzt besteht der Verdacht auf einen Wolf als Verursacher.
Die Verordnung tritt mit Dienstag in Kraft und gilt bis Mitte Oktober in einem Umkreis von zehn Kilometern ausgehend vom Ort des Ereignisses. Die zuständige Jägerschaft wurde bereits informiert, teilte das Land mit. Das Land bittet die Bevölkerung, allfällige Sichtungen oder Beobachtungen von Wölfen über ein Sichtungsformular auf der Webseite zu melden. (APA, TT.com)