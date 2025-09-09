Sieben Schafe gerissen: Land gibt Wolf im Bezirk Innsbruck-Land zum Abschuss frei

Wieder hat das Land Tirol einen Wolf zum Abschuss freigegeben, dieses Mal im Bezirk Innsbruck-Land. Dort wurden Anfang September sieben tote Schafe entdeckt. Es bestehe der Verdacht auf einen Wolfsriss.

Trins – Die schwarz-rote Landesregierung hat am Dienstag erneut eine Abschussverordnung für einen sogenannten Schadwolf erlassen – diesmal für einen im Bezirk Innsbruck-Land. Der Grund: In einem Almgebiet im Gemeindegebiet von Trins waren Anfang des Monats sieben tote Schafe aufgefunden. Nach Begutachtung durch den zuständigen Amtstierarzt besteht der Verdacht auf einen Wolf als Verursacher.