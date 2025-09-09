Investor möchte aussteigen
12 Milliarden Dollar wert: Tiroler Gasmotorenbauer steht offenbar vor Börsengang
Sieben Jahre nach der Übernahme durch den Finanzinvestor Advent International könnte bei Innio in Jenbach wieder ein Eigentümerwechsel anstehen.
Der Tiroler Gasmotorenhersteller Innio steht offenbar vor dem Sprung an die Börse. Eigentümer Advent International, eine US-amerikanische Beteiligungsgesellschaft, soll bereits eine Beratungsfirma beauftragt haben, um den Börsengang vorzubereiten. Schon 2026 könnte es soweit sein.