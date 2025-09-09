Mit Bauschaber und Schaufel: Streit zwischen Lkw- und Baggerfahrer in Rietz eskalierte

Rietz – Auf einer Baustelle in Rietz gerieten am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr ein 30-jähriger österreichischer Lkw-Fahrer und ein 52-jähriger italienischer Baggerfahrer nach einer verbalen Streitigkeit wegen einer Geldforderung in einen handfesten Konflikt.

Der Streit eskalierte, als der Baggerfahrer den Lkw-Fahrer mit einem Bauschaber bedrohte und attackierte. Der Lkw-Fahrer verteidigte sich mit einer Schaufel, was laut Polizei zu schweren Gesichtsverletzungen beim Baggerfahrer führte. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Zudem wurde der Lkw durch den Baggerfahrer beschädigt. Beide Männer werden angezeigt. (TT.com)