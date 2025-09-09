Opfer fiel auf gefälschte Webseite rein: 46-Jähriger in Lermoos verlor über 100.000 Euro

Lermoos – Ein 46-jähriger Österreicher wurde am Dienstag in Lermoos Opfer eines Krypto-Betrugs. Wie die Polizei in einer Aussendung am Abend berichtet, verschafften sich die Täter Zugang zur sogenannten „Crypto-Wallet“ des Opfers, einem Sicherheitsgerät zur Verwaltung von Kryptowährungen, und entwendeten daraus einen sechsstelligen Eurobetrag. Wie genau gingen die Täter aber vor?

Der Betrug begann laut den Beamten mit einem wohl täuschend echt wirkenden Schreiben, welches einen QR-Code enthielt. Dieser führte den Mann auf eine gefälschte Internetseite. Dort gab das Opfer sein „Crypto-Wallet“-Passwort ein, was den Tätern daraufhin ermöglichte, seine gesamten Bitcoins in fünf Transaktionen auf verschiedene andere Adressen zu überweisen. Die Polizei ermittelt. (TT.com)