63-Jähriger bei Sturz mit E-Bike in Ginzling schwer verletzt

Ein 63-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag bei einem Sturz mit dem Fahrrad im Zillertal schwer verletzt, er wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Ginzling – Der 63-jährige Deutsche fuhr am Dienstagnachmittag mit seinem E-Bike von der Mautstelle Breitlahner talwärts in Richtung Ginzling. Zur selben Zeit überholte den Radfahrer ein 56-jähriger österreichischer Pkw-Lenker. Ersten Erhebungen zufolge kam es zu keinem Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen. Unmittelbar danach stürzte der Radfahrer beim Abbiegen auf einen Parkplatz, überschlug sich mehrmals und blieb schwer verletzt liegen.