63-Jähriger bei Sturz mit E-Bike in Ginzling schwer verletzt
Ein 63-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag bei einem Sturz mit dem Fahrrad im Zillertal schwer verletzt, er wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen.
Ginzling – Der 63-jährige Deutsche fuhr am Dienstagnachmittag mit seinem E-Bike von der Mautstelle Breitlahner talwärts in Richtung Ginzling. Zur selben Zeit überholte den Radfahrer ein 56-jähriger österreichischer Pkw-Lenker. Ersten Erhebungen zufolge kam es zu keinem Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen. Unmittelbar danach stürzte der Radfahrer beim Abbiegen auf einen Parkplatz, überschlug sich mehrmals und blieb schwer verletzt liegen.
Der Radfahrer, der keinen Helm trug, erlitt schwere Kopfverletzungen sowie weitere Verletzungen unbestimmten Grades. Nach Erstversorgung durch einen nachfolgenden Freund und weiteren Personen vor Ort wurde der Mann mit dem Notarzthelikopter in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT)