Teamchef war mit dem Radl da: Darum fuhr Rangnick zur Ersatzbank

Die Bilder des Abends beim WM-Qualifikationsspiel der Österreicher gegen Bosnien-Herzegowina lieferte Ralf Rangnick. Denn der ÖFB-Teamchef war am Dienstag mit dem Radl da.

Aufgrund einer Operation darf der Deutsche seinen Fuß nicht übermäßig belasten. Der Weg in Zenica von der Kabine zur Ersatzbank war zu weit. „Es wird in kleinen Schritten besser“, gab der 67-Jährige im ORF-Interview aber leichte Entwarnung. (TT.com)