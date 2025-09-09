Wichtiger Sieg in Bosnien: Österreich machte großen Schritt Richtung WM-Qualifikation

Nach einer torlosen ersten Hälfte erhöhte das ÖFB-Team am Dienstagabend in Zenica nach der Pause das Tempo und gewann verdient 2:1. Marcel Sabitzer und Konrad Laimer trafen für die Elf von Teamchef Ralf Rangnick.

Österreichs Nationalteam ist dem Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika einen großen Schritt nähergekommen. Die ÖFB-Auswahl gewann am Dienstag in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina 2:1.

Dadurch gelang es erstmals in der rot-weiß-roten Historie, die ersten vier Quali-Spiele allesamt zu gewinnen. In Gruppe H liegt Österreich bei einem Match in der Hinterhand nur aufgrund der um einen Treffer schlechteren Tordifferenz hinter den Bosniern auf Rang zwei. Marcel Sabitzer (49.) und Konrad Laimer (65.) trafen für Österreich, Edin Dzeko erzielte das 1:1 (50.).

„Es war unheimlich schwierig, gegen diesen Gegner zu bestehen. Hier werden nicht viele Mannschaften gewinnen, wir haben es geschafft“, bilanzierte Teamchef Ralf Rangnick nach einem packenden Fußballabend vor 13.200 frenetischen Fans in Bosnien. „Wir wussten, dass es schwer wird. Wir wollten den Sieg heute etwas mehr als der Gegner. Das hat am Ende den Ausschlag gegeben“, sagte Nicolas Seiwald.

WM-Quali, Gruppe H Bosnien-Herzegowina – Österreich 1:2 (0:0). Zenica, Stadion Bilino Polje, 13.600 Zuschauer (ausverkauft), SR Gil Manzano (ESP)

Tore: 0:1 (49.) Sabitzer, 1:1 (50.) Dzeko, 1:2 (65.) Laimer

0:1 (49.) Sabitzer, 1:1 (50.) Dzeko, 1:2 (65.) Laimer Bosnien: Vasilj - Dedic (58. Gazibegovic), Katic, Muharemovic, Mujakic (87. Bazdar) - Memic (72. Basic), Sunjic, Tahirovic (72. Alajbegovic), Gigovic (72. Bajraktarevic) - Demirovic, Dzeko

Vasilj - Dedic (58. Gazibegovic), Katic, Muharemovic, Mujakic (87. Bazdar) - Memic (72. Basic), Sunjic, Tahirovic (72. Alajbegovic), Gigovic (72. Bajraktarevic) - Demirovic, Dzeko Österreich: A. Schlager - Laimer, Lienhart, Alaba (78. Danso), Mwene - Seiwald, X. Schlager (62. Grillitsch) - Schmid (62. Wimmer), Baumgartner (93. Prass), Sabitzer - Gregoritsch (62. Arnautovic)

A. Schlager - Laimer, Lienhart, Alaba (78. Danso), Mwene - Seiwald, X. Schlager (62. Grillitsch) - Schmid (62. Wimmer), Baumgartner (93. Prass), Sabitzer - Gregoritsch (62. Arnautovic) Gelb-Rote Karte: Wimmer (95./Kritik und Foulspiel)

Wimmer (95./Kritik und Foulspiel) Gelbe Karten: Mujakic, Katic bzw. Sabitzer, Mwene, Gregoritsch

Patrick Wimmer sah im Finish für ein Foul an den eingewechselten Salzburg-Youngster Kerim Alajbegovic noch Gelb-Rot (95.), die ÖFB-Auswahl brachte den Vorsprung aber ohne gröbere Probleme über die Zeit. Das Rangnick-Team hat nun im Rennen um den Gruppensieg, der den fixen Startplatz für die Endrunde in Nordamerika bedeutet, alle Trümpfe in der Hand.

Weiter geht es am 9. Oktober in Wien gegen San Marino, drei Tage später steigt das Duell mit Rumänien in Bukarest. Zum Abschluss wartet am 15. November eine Auswärtspartie gegen Zypern und am 18. November ein Heimspiel gegen die Bosnier. Die letzte Partie im Happel-Stadion ist bereits ausverkauft. Spätestens an diesem Tag könnte die erste WM-Teilnahme seit 1998 unter Dach und Fach gebracht werden. (TT.com, APA)