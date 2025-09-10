Neues Werk für alte Lyra: Fazıl Sai im Musikverein

Die altgriechische Lyra gehört zu den ältesten Instrumenten der Welt - und zu jenen, für die gewöhnlich keine neuen Werke geschrieben werden. Eine Ausnahme bildet da mit Fazıl Sai einer der führenden Komponisten unserer Zeit, der nun im Auftrag des Thessaloniki State Symphony Orchestra ein neues Stück für das alte Zupfinstrument verfasst hat. "Konzert für antike Leier und Orchester" lautet der prosaische Titel der für Sonntag (14. September) in Wien angesetzten Uraufführung.

Für das Konzert im Musikverein wird Nikos Xanthoulis als Solist in die Saiten der Lyra greifen. Er gilt als einer der Pioniere der Lyra-Wiederbelebung - und wird mutmaßlich als erster Mensch eine altgriechische Lyra im Goldenen Saal erklingen lassen. Dabei ist das ungewöhnliche Stück beileibe nicht das einzige, das im Rahmen des Thessaloniki-Gastspiels im Musikverein erklingen wird.