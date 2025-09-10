Einigung nach GemNova-Pleite: So viel zahlt der Tiroler Gemeindeverband

Zwei Jahre nach dem Konkurs der GemNova-Dienstleistungsgruppe des Tiroler Gemeindeverbands zeichnet sich ein Vergleich über die Millionenpleite ab. Mit rund zehn Mio. Euro an Verbindlichkeiten schlitterte die GemNova in die Insolvenz. Jetzt dürften Gemeindepräsident Karl-Josef Schubert und Masseverwalter Stefan Geiler einen außergerichtlichen Vergleich ausgehandelt haben.