„Ehrlichkeit war Provokation“
Kunstskandal als Mahnung zum Frieden: Bischof eröffnet Egger-Lienz-Ausstellung
Bischof Hermann Glettler vor einer Nachbildung des Freskos „Der Auferstandene“. Vor 100 Jahren hatte die Darstellung des Heilands einen Skandal ausgelöst.
© Oblasser
Der „Auferstandene“ in der Kriegergedächtniskapelle stellt Christus nicht als Sieger, sondern als Kriegsopfer dar. Vor 100 Jahren führte das zu einem Eklat. Bei der Jubiläumsfeier machte Bischof Glettler daraus eine Mahnung zum Frieden.