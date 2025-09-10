Kommentar

Auf Leben und Tod

Kommentarvon Wolfgang Sablatnig

Allzu oft ist das Gesundheitswesen Thema in der öffentlichen Debatte. Allzu oft geht es dabei um Zuständigkeiten, Macht und Kompetenzen. Den Patientinnen und Patienten ist das aber egal. Sie wollen gut behandelt werden.