- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Kommentar
Auf Leben und Tod
Kommentarvon Wolfgang Sablatnig
Allzu oft ist das Gesundheitswesen Thema in der öffentlichen Debatte. Allzu oft geht es dabei um Zuständigkeiten, Macht und Kompetenzen. Den Patientinnen und Patienten ist das aber egal. Sie wollen gut behandelt werden.
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten