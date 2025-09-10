Mit Kleinkind im Auto: Raser unter Drogeneinfluss in Hall gestoppt

Die Polizei hat am späten Dienstagabend in Hall einen Raser aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss stand und noch dazu sein Kind im Auto mitführte. Gegen 22 Uhr fiel einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung auf der Inntalautobahn im Gemeindegebiet von Tulfes das Auto mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und unsicherer Fahrweise auf. „Nach Abzug der Messtoleranz wurde, bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h, eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 52 km/h festgestellt“, berichtet die Polizei.