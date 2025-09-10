Mit Kleinkind im Auto: Raser unter Drogeneinfluss in Hall gestoppt
Die Polizei hat am späten Dienstagabend in Hall einen Raser aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss stand und noch dazu sein Kind im Auto mitführte. Gegen 22 Uhr fiel einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung auf der Inntalautobahn im Gemeindegebiet von Tulfes das Auto mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und unsicherer Fahrweise auf. „Nach Abzug der Messtoleranz wurde, bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h, eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 52 km/h festgestellt“, berichtet die Polizei.
In Hall wurde das Fahrzeug angehalten. Am Steuer saß ein 32-Jähriger, auf der Rückbank das dreijährige Kind des Mannes – ungesichert. Die Beamten stellten beim Lenker „deutliche Anzeichen einer möglichen Beeinträchtigung durch Suchtgift“ fest. Ein positiver Speicheltest bestätigte die Vermutung, eine anschließende ärztliche Untersuchung bestätigte die Fahruntüchtigkeit des Mannes. Der Führerschein wurde dem 32-Jährigen vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Lenker wird angezeigt. (TT.com)