Nach Abschuss russischer Drohnen: Polen beruft NATO-Konsultationen ein

Der polnische Luftraum wurde während eines russischen Angriffs auf die Ukraine offenbar mehrfach verletzt. Polen will Drohnen abgeschossen haben. Das Land aktivierte Artikel 4 des NATO-Vertrags.

Nach dem Abschuss von mehreren Drohnen hat Polen Konsultationen nach Artikel 4 des NATO-Vertrags beantragt. Das sagte Regierungschef Donald Tusk in Warschau. Der Artikel sieht Beratungen mit den Verbündeten vor, wenn sich ein NATO-Staat von außen gefährdet sieht. Unterdessen wies Moskau die Vorwürfe zurück, für den Drohnen-Einflug verantwortlich zu sein. „Wir betrachten die Anschuldigungen als haltlos“, zitierte RIA den russischen Geschäftsträger in Warschau, Andrej Ordasch.

Polen habe bisher keine Beweise für eine russische Herkunft der Drohnen vorgelegt. In der Nacht auf Mittwoch hatte Polen Drohnen über seinem Staatsgebiet abgeschossen.

📽️ Video | Polen schoss Drohnen ab

Bundeskanzler Christian Stocker sprach von einer „ernsthaften und inakzeptablen Eskalation“. „Wir stehen in voller Solidarität an der Seite Polens“, postete der Kanzler auf X. Für Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ist der Vorfall „inakzeptabel.“ „Putin dreht immer weiter an der Eskalationsspirale und zeigt der gesamten Welt, dass er kein Interesse an Frieden hat“, reagierte die Außenministerin. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner schrieb auf X, dass es nun wichtig sei, „besonnen zu reagieren und die Lage nicht militärisch weiter eskalieren zu lassen“.

19 Luftraumverletzungen

Tusk sagte im polnischen Parlament, dass der Luftraum seines Landes mindestens 19 Mal verletzt worden sei. Nachdem Dienstagabend um 22.06 Uhr erste Informationen über einen massiven russischen Luftangriff mit Drohnen und Raketen auf die Ukraine eingegangen seien, sei unter anderem das AWACS-System der NATO in Bereitschaft versetzt worden. AWACS steht für „Airborne Early Warning and Control System“ (Luftgestütztes Frühwarn- und Kontrollsystem). Gegen 23.30 Uhr sei es zur ersten Verletzung des polnischen Luftraums gekommen, sagte Tusk vor den Abgeordneten des polnischen Sejm. Diese Verletzungen des Luftraums hätten bis etwa 6.30 Uhr Mittwochfrüh angedauert.

„Das Militär hat Waffen gegen die Objekte eingesetzt“, teilte Premier Donald Tusk mit. © IMAGO/Artur Widak