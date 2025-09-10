Verdiente Anerkennung für vorbildliches Engagement

Die Österreichischen Lotterien unterstützen den Curo auch in seinem zweiten Jahr mit Freude und Überzeugung.

Die Menschen, die sich tagtäglich in den österreichischen Spitälern und Pflegeheimen um die Patient:innen kümmern, sind in jeder Minute ihrer Arbeit voll gefordert. Während man in einem Bürojob die eine oder andere Tätigkeit auf morgen verschieben kann, brauchen pflegebedürftige und kranke Menschen oft innerhalb von Sekunden Hilfe. Pfleger:innen müssen regelmäßig an ihre Grenzen gehen, und manchmal auch darüber hinaus.

„Wir unterstützen den Curo Award sehr gerne, weil er Menschen auf die Bühne holt, die großartige Arbeit leisten, von denen die Öffentlichkeit aber wenig bemerkt.“ © Christof Wagner

Es ist daher gar nicht hoch genug einzuschätzen, wenn Pflegekräfte ihren Beruf in einem so fordernden Umfeld mit Engagement und Idealismus ausüben. Viele von ihnen haben durch ihr Wirken einen großen Anteil daran, dass Patient:innen das Spital wieder gesund verlassen können oder dass die Lebensqualität auch für Menschen in Pflegeheimen erhalten bleibt.

Die Frauen und Männer, die Österreichs Gesundheitssystem am Funktionieren halten, sind Leistungsträger:innen im besten Sinn des Wortes. Was liegt also näher, als ihre Leistungen sichtbar zu machen und auszuzeichnen? Deswegen ist der Curo eine so verdienstvolle Einrichtung: Denn Pflegekräfte agieren im Gegensatz zu den üblicherweise prämierten Persönlichkeiten aus Sport, Kultur und Wirtschaft nicht im Rampenlicht.

Soziales im Sponsoringfokus

Die Österreichischen Lotterien haben bei ihren Sponsoringaktivitäten seit jeher einen starken sozialen Fokus. Viele Projekte aus der nahezu 40-jährigen Unternehmensgeschichte zielen darauf ab, die gesellschaftliche Inklusion von Menschen mit Behinderung voranzutreiben, den Zugang zu medizinischen Leistungen auch finanziell schlechter gestellten Menschen zu ermöglichen – oder eben Pflegekräften eine Bühne zu bieten. Wir freuen uns deswegen sehr, den Curo auch im zweiten Jahr seines Bestehens zu unterstützen.

In unserem Unternehmen nimmt die Beschäftigung mit dem Glück eine zentrale Rolle ein. Viele Spielteilnehmer: innen erleben jährlich Glückmomente durch den Gewinn hoher Summen bei unseren Lotteriespielen. Die Vermittlung von Glück auf einer ganz anderen Ebene ist jedoch Teil unserer sozialen Verantwortung, der wir uns verpflichtet fühlen. Sich bei einer Pflegerin oder einem Pfleger gut aufgehoben zu fühlen und Empathie zu erfahren, auch das kann hilfsbedürftigen Menschen Glücksmomente vermitteln.