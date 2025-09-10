In Bach von Baumstamm getroffen: 20-Jähriger ins Krankenhaus geflogen

Ein 20-Jähriger musste am Dienstagabend nach einem Arbeitsunfall in Bach ins Krankenhaus geflogen werden. Der Mann war mit einem Kollegen mit Beladearbeiten von geschnittenen Holzstämmen mittels Krananhänger beschäftigt. Während der 32-Jährige den Kran bediente, rollte ein zuvor abgelegter Stamm weg und traf den 20-Jährigen am linken Unterschenkel. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades am Knie und wurde mit dem Notarzthubschrauber „C5“ ins Krankenhaus Reutte geflogen. (TT.com)