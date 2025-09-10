Wie vor fast 50 Jahren
Rekord! Tiroler Skiverband knackte die 40.000er-Marke
Die Aufsteiger: Livia Schatzer, Joseph Schmid, Luis Tönig, Raphael Zangerl, Justin Wieser, Noah Haas, Sarah Huber und Elena Grumer mit ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher (l.) und TSV-Präsident Karl Janovsky (r.) – nicht im Bild die ebenfalls neuen ÖSVler Selina Ganner, Matti Pinter und Christina Obwexer.
© TSV
Knapp 50 Jahre ist es her, dass der Tiroler Skiverband so viele Mitglieder hatte wie heute. Die Freude ist groß, auch über die neuen jungen ÖSV-Asse.