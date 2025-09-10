Ein Herbst wie gemalt – für Familien gemacht

Nur rund eineinhalb Stunden von Innsbruck entfernt liegt ein Ort, an dem Familienluxus und Abenteuer Hand in Hand gehen: das Falkensteiner Family Resort Lido Ehrenburg.

Umgeben von der farbenprächtigen Kulisse Südtirols eröffnet sich im Falkensteiner Family Resort Lido Ehrenburg eine Welt, in der Eltern und Kinder gleichermaßen auf ihre Kosten kommen.

Hoch oben im Sky Adventure Park erwartet kleine und große Gäste eine Erlebniswelt, die ihresgleichen sucht: von der ganzjährig befahrbaren Skipiste mit Förderband über eine Trampolinwelt bis hin zu Basketball, Bobby-Cars und Fußballplätzen – immer begleitet von atemberaubendem Panorama. Drinnen geht es ebenso spannend weiter: Die 2.800 m² große Wasserwelt begeistert mit Südtirols längster Indoor-Wasserrutsche mit Zeitmessung, Wellenrutsche, Babybecken und einem Infinity-Pool mit Blick auf den hauseigenen Natursee.

Auch kulinarisch entfaltet das Lido seine ganze Vielfalt. Im „12 Höfe – La cucina dei 12 masi“ präsentiert sich der Herbst in all seinen regionalen Facetten – frisch, saisonal und authentisch. Seit Kurzem bereichert das Restaurant ›Dodici‹ das kulinarische Angebot – ein Ort, an dem mediterrane Leichtigkeit auf gehobene Küche trifft. Ergänzt wird das Angebot durch verführerische Bake & Cake-Kreationen am Nachmittag oder einen entspannten Aperitif an der Bar.

© Falkensteiner

Während die Kleinen im Falky Land kreativ werden, Abenteuer im Miniaturdorf erleben oder liebevoll betreut im Baby Land spielen, dürfen Eltern im Adults-only-Spa den Luxus der Stille genießen. Hier warten Saunen, Massagen, Yoga und Rückzugsorte mit Blick auf die herbstlich leuchtenden Berge.

Besonders gemütlich wird es in den neuen Suiten, die mit warmem Lichtdesign, großzügigen Fenstern und besonderen Annehmlichkeiten begeistern. Ob Spa-Suite mit privater Wohlfühloase oder Falkytent-Suite mit kuscheligem Kinderzelt – sie alle laden ein, den Urlaub in vollen Zügen zu erleben.

Wer das Lido im Herbst erlebt, nimmt nicht nur Erinnerungen, sondern ein Stück Südtiroler Lebensfreude mit nach Hause.