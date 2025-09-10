Bolivien sichert sich mit Sieg über Brasilien Ticket für WM-Play-off

Mit dem überraschenden 1:0-Erfolg gegen das Star-Ensemble von Brasilien schnappte sich Bolivien das Play-off-Ticket. Auch Argentinien verlor.

El Alto ‒ Die Fußball-Nationalmannschaft Boliviens hat sich mit einem 1:0-Sieg gegen Brasilien den Play-off-Platz der südamerikanischen WM-Qualifikation gesichert. Auf über 4.000 Metern Seehöhe in El Alto markierte Miguel Terceros im 18. und letzten Qualifikationsspiel für die WM 2026 in Nordamerika den einzigen Treffer. Durch den Sieg zog Bolivien auf Rang sieben und an Venezuela vorbei, das im Parallelspiel daheim gegen Kolumbien trotz zweimaliger Führung 3:6 verlor.

Luis Suarez von Sporting Lissabon drückte der Partie mit vier Toren seinen Stempel auf und zerstörte Venezuelas Hoffnungen auf einen WM-Platz. Bolivien nimmt hingegen am interkontinentalen Play-off im kommenden März in Monterrey und Guadalajara teil, wo sechs Teams in einem K.-o.-Turnier um zwei verbleibende WM-Tickets spielen. Zuletzt nahm Bolivien 1994 in den USA an einer WM teil.

Brasilien nur auf Platz fünf