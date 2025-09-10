Druckgrafiken wie Fotografien: Beeindruckende Doppelschau in der Galerie Nothburga

Dass die präzise gearbeiteten, feingliedrigen Bilder von Malgorzata Chomicz und Manfred Egger auf Linol- und Holzplatten angefertigt und anschließend gedruckt wurden, ist beeindruckend. Die aktuelle Ausstellung in der Galerie Nothburga zeigt, welche Potenziale Druckgrafiken bergen.