TT-Kreuzfahrt mit MEIN SCHIFF 6 - Hongkong bis Tokio

Hongkong - Keelung (Taipeh) - Nagasaki- Busan (Südkorea) - Hiroshima - Kobe - Kochi - Yokohama/Tokio

So früh habe ich noch nie eine Kreuzfahrt ausgeschrieben – aber diesmal war es einfach nötig! Als ich zum ersten Mal von dieser außergewöhnlichen Route mit der Mein Schiff 6 hörte, war ich sofort begeistert. Trotzdem habe ich gezögert. März 2027 schien noch so weit entfernt, und eine Buchung fast zwei Jahre im Voraus … Das erschien mir zunächst übertrieben. Doch je mehr ich über die Reise erfuhr, desto klarer wurde: Diese Route wird nur zweimal im Jahr angeboten, die Nachfrage ist enorm – und das Kontingent schnell vergriffen. Also habe ich mich entschieden, schon jetzt die Reise auszuschreiben – eine Kreuzfahrt, die Sie zu einigen der spannendsten Metropolen und kulturellen Highlights Asiens führt.

Hongkong begeistert mit seiner spektakulären Skyline und dem pulsierenden Leben zwischen Moderne und Tradition. In Taipeh (Keelung) erwarten Sie duftende Teehäuser, bunte Tempel und eine faszinierende Streetfood-Kultur. Nagasaki und Hiroshima berühren mit ihrer bewegenden Geschichte und laden zum stillen Innehalten ein. Kobe steht für kulinarische Raffinesse und maritimes Flair, während Kochi mit Burgen, Märkten und japanischer Ursprünglichkeit überrascht. Und in Tokio/Yokohama treffen Hightech und jahrhundertealte Kultur aufeinander – ein Kontrast, der neugierig macht und begeistert.

Und ich bleibe gerne der Wohlfühlflotte treu. Bei dieser Reise wird es die Mein Schiff 6 sein. Ein Schiff, das modernes Design mit entspannter Atmosphäre verbindet und auf jeder Etage das Gefühl von Urlaub vermittelt. Ob beim Blick über das weite Meer, einem Kaffee in stilvollem Ambiente oder einem Moment der Ruhe im Spa, alles wirkt durchdacht, hochwertig und gleichzeitig angenehm unaufgeregt. Die großzügigen Räume, das kulinarische Angebot und die liebevollen Details machen es leicht, sich sofort zu Hause zu fühlen. Und so wird die Mein Schiff 6 nicht nur ein Transportmittel, sondern ein Ort, an dem die Reise selbst zum Erlebnis wird.

Betreut werden Sie auf dieser Reise von einem erfahrenen Reiseleiter oder Arzt der Tiroler Tageszeitung. Die detaillierten Leistungen sind nebenan angeführt!

Diese Route ist sicherlich kein Standardprogramm. Sie führt zu Orten, die man nicht jeden Tag bereist bzw. bereisen kann. Wenn Sie sich für diese Reise entscheiden, erleben Sie Asien in seiner ganzen Vielfalt und Tiefe – stilvoll, komfortabel und gleichzeitig mit viel Zeit zum Genießen.

Wir freuen uns auf Sie!

Katrin Troppmair

Haben Sie Fragen und Anregungen zu den TT-Leserreisen? Sie erreichen mich unter Tel. 050 884 25490 und per E-Mail an katrin.troppmair@tui.at

Leistungen • bequemer Four Seasons Taxitransfer Tirol – Flughafen München – retour • Flug München – Hongkong und Tokio – München (die genauen Flugverbindungen – evt. kein Direktflug – lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Folders noch nicht vor. Die Informationen zu Ihren Flügen, wie z. B. die konkreten Flugzeiten oder die durchführende Fluggesellschaft, erhalten Sie frühestens vier Monate vor Abflug und spätestens mit den Reiseunterlagen, da die Buchung über die Reederei erfolgt.) • alle Transfers vor Ort • Kreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie inkl. der Mein Schiff Genussvielfalt auf der Mein Schiff 6: - über 100 Markengetränke - Spitzengastronomie - Service am Platz - Genießen rund um die Uhr - Sauna und Fitness - Entertainment - Kinderbetreuung • Ein- und Ausschiffungsgebühren • keine festen Essenszeiten • Espresso-Maschine in allen Kabinen • Pooltücher • kleiner Reiseführer (1 pro Kabine) • bewährte Reiseleitung und Betreuung durch einen Reiseleiter oder einen Arzt der Tiroler Tageszeitung • Kundengeldsicherung • Komplettschutzversicherung der Europäischen Reiseversicherung inkl. Stornoschutz (nähere Infos auf der Rückseite und unter www.europaeische.at) • alle Trinkgelder an Bord