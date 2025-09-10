Einigung fixiert
GemNova-Vergleich: Land unterstützt Gemeindeverband mit 1,5 Mio. Euro
Landeshauptmann Anton Mattle (VP) und Gemeindepräsident Karl-Josef Schubert (r.) haben die Unterstützung des Landes vereinbart.
© land tirol
Für den Generalvergleich des Tiroler Gemeindeverbands mit den Gläubigern nach der Millionen-Pleite der GemNova-Dienstleistungsgruppe erhält der Verband finanzielle Unterstützung des Landes. Die Einigung mit dem Masseverwalter sieht eine Zahlung von 3,5 Millionen Euro durch den Gemeindeverband vor.