GemNova-Vergleich: Land unterstützt Gemeindeverband mit 1,5 Mio. Euro

Für den Generalvergleich des Tiroler Gemeindeverbands mit den Gläubigern nach der Millionen-Pleite der GemNova-Dienstleistungsgruppe erhält der Verband finanzielle Unterstützung des Landes. Die Einigung mit dem Masseverwalter sieht eine Zahlung von 3,5 Millionen Euro durch den Gemeindeverband vor.