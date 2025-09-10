Beratung bis Jahresende
TikTok ab 16? Von der Leyen will Altersgrenze für soziale Medien nach Vorbild Australien
Geht es nach EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, könnten soziale Medien für viele Jugendliche in der Europäischen Union bald tabu sein.
© AFP/Sebastien Bozon, APA/Slovencik
Die EU-Kommissionspräsidentin vergleicht eine solche Grenze mit Altersbeschränkungen für Tabak und Alkohol. „Down Under“ erhalten Jugendliche erst ab 16 Zugang zu TikTok, Instagram, Facebook und Co. Die EU arbeitet bereits an der technischen Umsetzung einer digitalen Altersgrenze.